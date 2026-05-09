التأكيد على ضرورة الانتقال من “تسيير الطوارئ” إلى “الوقاية المستدامة”

في يوم علمي لمعهد الصحة العمومية حول طب العمل

أكد البروفيسور بوعمرة عبد الرزاق، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، أن الجانب النفسي للعمال مهم، لأن السلامة المهنية، بحسبه، لا تقتصر على الحماية من الحوادث الجسدية، فهي تشمل أيضا الرعاية النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الضغوط المهنية، والصحة العقلية في بيئة العمل باتت من الأولويات التي يجب التكفل بها لضمان مردودية أفضل، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعامل.

وقال البروفيسور بوعمرة، خلال فعاليات اليوم العلمي الخاص بالصحة والوقاية في الوسط المهني، المنظم نهاية الأسبوع الماضي، في معهد الصحة العمومية، إن حماية صحة العامل تعتمد بشكل أساسي على مصالح طب العمل، التي تلعب دورا محوريا في مراقبة الأمراض وصحة العمال وأيضا في حمايتهم، وفي الوقاية من الأخطار المهنية.

وأفاد بأن المعهد يسعى من خلال هذا اللقاء إلى تفعيل “المقاربة التشاركية” بين مختلف الفاعلين، موضحا أن الوقاية المستدامة لا يمكن تحقيقها بمعزل عن التعاون الوثيق بين قطاع الصحة والهيئات الوطنية المعنية.

كما ركز المشاركون في اليوم العلمي الخاص بالصحة والوقاية في الوسط المهني، على ملف المخاطر الكيميائية في الوسط المهني، مع الدعوة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة “تسيير الطوارئ” إلى مرحلة “الوقاية المستدامة”، وتسليط الضوء على المقاربات الحديثة لترقية الصحة في العمل، والتي لا تكتفي فقط بالوقاية من الحوادث، بل تمتد، بحسبهم، لتشمل تحسين جودة الحياة المهنية والكشف المبكر عن الأمراض المهنية، قصد ضمان صحة جسدية ونفسية متكاملة للعامل.

وأجمع المشاركون في ختام اليوم العلمي، على ضرورة الوقاية من الأخطار المهنية الفعلية داخل المؤسسات، بوضع خارطة دقيقة تحدد هذه الأخطار للتعامل معها بفعالية، قصد ضمان سلامة العمال.