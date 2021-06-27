التدريس بنظام التناوب في الدخول المقبل

80 بالمائة من الأساتذة مع نظام "التفويج"

صوت قرابة 400 ألف أستاذ من الأطوار التعليمية الثلاثة، ما يعادل نسبة 80 بالمائة وطنيا، للإبقاء على “نظام التفويج” والتدريس “بنظام التناوب”، في الدخول المدرسي 2021/2022 شهر سبتمبر القادم، فيما أكدوا على التزام المؤسسات التربوية التام بتطبيق البروتوكول الصحي الوقائي لحماية كافة منتسبي القطاع من جائحة “كوفيد-19”.

وقررت وزارة التربية الوطنية تمديد التصويت على الاستبيان الذي أطلقته مؤخرا إلى ما بعد الـ16 جوان الجاري، لتمكين الأساتذة على المستوى الوطني والبالغ عددهم 500 ألف أستاذ من الإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة.

وأفادت مصادر “الشروق” أن النتائج الأولية للاستبيان أظهرت قبول قرابة 400 ألف أستاذ مواصلة الدراسة في الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم “بنظام التفويج” الذي يضمن أقساما نموذجية بـ25 تلميذا على الأكثر، ويقلل إلى حد كبير من مشكل الاكتظاظ الذي يطرح سنويا بقوة في كل دخول مدرسي، مع الإبقاء أيضا على “نظام التناوب”، من خلال ضمان التدريس الحضوري يوما بيوم.

وأكد الأساتذة في نفس الاستبيان على التزام المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة بتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمصادق عليه من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، برغم النقائص التي سجلت في بداية الدخول المدرسي.

وجددت الوزارة دعوة الأساتذة الذين لم يفعلوا حساباتهم الإلكترونية لحد الساعة حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، إلى الإجابة وجوبا عن الأسئلة بكل موضوعية ومسؤولية للمشاركة في تقييم العمل التربوي الهادف، مضيفة بأن الاستبيان الرقمي الأول من نوعه، قد تضمن ستة محاور وهي البيانات الشخصية، البروتوكول الوقائي الصحي، تنظيم التمدرس الاستثنائي، تنظيم السنة الدراسية، التدرجات ومخططات التعلم السنوية الاستثنائية والتقييم البيداغوجي هذه الأخيرة التي ستكون محل دراسة وتقييم شامل خاصة بعدما أثبتت نجاعتها في الميدان بناء على نتائج التلاميذ الإيجابية المحققة خلال الفصل الدراسي الأول.