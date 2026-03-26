التربية والسكن على طاولة اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الخميس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ملفات متعلقة بقطاعات حيوية على غرار التربية، والبنية التحتية، والسكن، والعدل، وكذا السياحة.

وتبعا لبيان مصالح الوزير الأول، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.

ويتعلق الأمر، خصوصا، بوضع دفتر شروط جديد يطبق على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يحدد المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الوطنية.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، على مستوى ولاية الجزائر.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ برنامج تطوير وتحديث شبكة الطرق في العاصمة، الذي يهدف، أساساً، إلى تحسين انسيابية حركة المرور وإلى تعزيز قدرة شبكة الطرق الثانوية وربطها بالمحاور الهيكلية.

من جهة أخرى، وفي إطار مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028، تناولت الحكومة بالدراسة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات العدل، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والثقافة والفنون، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والسياحة والصناعة التقليدية.