التشيكي كوتولوسكي برنارد يتوّج بالمرحلة الثالثة من طواف الجزائر الدولي

عمر سلامي
توّج الدراج التشيكي كوتولوسكي برنارد بالمرحلة الثالثة من الطبعة الـ 26 لطواف الجزائر الدولي للدراجات.

وجرت المرحلة الثالثة من الطواف بين مدينتي تلمسان وسيدي بلعباس على مسافة 139 كلم.

ودخل كوتولوسكي في المركز الأول، وتفوق على منافسه البلجيكي لوريسن يوربن الذي حلّ ثانيا.

ورغم تضييع المركز الأول، نجح البلجيكي لوريسن يورين في الحفاظ على سيطرته على الترتيب العام، حيث احتفظ بـ القميص الأصفر للمتصدر في الترتيب العام والقميص الأخضر لأفضل متسابق في السرعة.

وتتواصل منافسات طواف الجزائر للدراجات، الاثنين ، بإجراء سباق المرحلة الرابعة، من سيدي بلعباس إلى مستغانم، على مسافة .9134كلم.

مقالات ذات صلة
كندا تمنع الاتحاد الفلسطيني من حضور “كونغرس الفيفا”

كندا تمنع الاتحاد الفلسطيني من حضور “كونغرس الفيفا”

إيلان قبال يثير اهتمام أندية فرنسية، أنجليزية وسعودية

إيلان قبال يثير اهتمام أندية فرنسية، أنجليزية وسعودية

23 لاعبا و3 حراس مرمى… قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال

23 لاعبا و3 حراس مرمى… قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال

اتحاد العاصمة سابعا في الترتيب الجديد

اتحاد العاصمة سابعا في الترتيب الجديد

بِالفيديو: ثنائية من غجميس

بِالفيديو: ثنائية من غجميس

إقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي

إقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي

