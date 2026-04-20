التشيكي كوتولوسكي برنارد يتوّج بالمرحلة الثالثة من طواف الجزائر الدولي

توّج الدراج التشيكي كوتولوسكي برنارد بالمرحلة الثالثة من الطبعة الـ 26 لطواف الجزائر الدولي للدراجات.

وجرت المرحلة الثالثة من الطواف بين مدينتي تلمسان وسيدي بلعباس على مسافة 139 كلم.

ودخل كوتولوسكي في المركز الأول، وتفوق على منافسه البلجيكي لوريسن يوربن الذي حلّ ثانيا.

ورغم تضييع المركز الأول، نجح البلجيكي لوريسن يورين في الحفاظ على سيطرته على الترتيب العام، حيث احتفظ بـ القميص الأصفر للمتصدر في الترتيب العام والقميص الأخضر لأفضل متسابق في السرعة.

وتتواصل منافسات طواف الجزائر للدراجات، الاثنين ، بإجراء سباق المرحلة الرابعة، من سيدي بلعباس إلى مستغانم، على مسافة .9134كلم.