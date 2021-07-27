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التعليم العالي: انطلاق التسجيلات للناجحين في البكالوريا

الشروق أونلاين
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التعليم العالي: انطلاق التسجيلات للناجحين في البكالوريا

انطلقت، الثلاثاء، مرحلة التسجيلات الأولية عبر الخط للطلبة الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا دورة 2021، حيث ستمتد من الـ27 إلى غاية الـ29 جويلية. 

وقال مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، الأحد، إن على الطلبة الناجحين التحلي بالواقعية والعقلانية في اختيار الشعب والتخصصات، أثناء ملء بطاقة الرغبات.

وأضاف أن بطاقة الرغبات تملأ عن بعد، بدءا من يوم الـ27 إلى غاية الـ 29 من الشهر الجاري وتضم 6 رغبات على الاقل وجوبا و10 على الأكثر، داعيا الناجحين إلى ضرورة التروي والتأني في ملء الاستمارة، مضيفا أن المرحلة الثانية من تأكيد الرغبات تتيح للطلبة تغيير رغباتهم، مؤكدا أن التوجيه يتم عبر المرحلة الثانية فيما تلغى البطاقة الاولى.

كما كشف جمال بوقزاطة عن تاريخ الـ 8 من أوت المقبل كأجل لإعلان نتائج التوجيه للناجحين الجدد في شهادة التعليم الثانوي.

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التعليقات
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  • استاذ

    ليس من المنطق و لا المقبول ولا المعقول أن يتم تغيير طريقة التنافس بين الطلية في التسجيلات الجامعية دون سابق علم وان يتم ذلك بعد اجراء البكالوريا باكثر من اسبوع هذا ظلم كبير في حق ابنائنا عندما تحدث تغييرات تطبق على الدفعات التالية و يتم اعلامهم في بداية السنة الدراسية

    1
  • ناصر

    ليس من المنطق تغير طريقة التنافس على المناصب البيداغوجية للطلبة الجدد في اخر لحظة و دون سابق علم ( المعدل الموزون )ما ادخل الكثير من التلاميذ واولايائهم في حالة صدمة . في اي نظام تربوي في العالم عند احداث تغييرات يتم الاعلام بها مسبقا و للدفعات الاحقة .

    5

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