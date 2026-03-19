التقسيم الإداري الجديد للعاصمة.. مصالح الولاية توضح

أصدرت مصالح ولاية الجزائر، مساء الأربعاء، بيانا توضيحيا بخصوص التنظيم الإداري الجديد للعاصمة، والذي تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 26-12 المؤرخ في 8 مارس 2026.

وأوضحت الجهة الوصية أن المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله والتي لم تُذكر في نص التعديل، تبقى خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 18 – 337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها.

كما أشارت مصالح الولاية إلى أن التعديل شمل تقليص عدد البلديات التابعة للدائرة الإدارية للدار البيضاء التي كانت تضم سابقا سبعة 7 بلديات لتصبح 4 بلديات الدار البيضاء، باب الزوار، برج البحري، برج الكيفان، وذلك بهدف ضمان حسن تسييرها وتقريب الإدارة من المواطن.

وفي هذا الصدد، تم إلحاق بلديتي المرسى وعين طاية بالدائرة الإدارية للرويبة، وإلحاق بلدية المحمدية بالدائرة الإدارية للحراش، أما باقي الدوائر الإدارية فلم يطرأ عليها أي تغيير. يؤكد المصدر ذاته.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر، في خطوة ترمي إلى تحسين فعالية التسيير وتعزيز أداء الهياكل الإدارية.

وتضمن العدد رقم 19 من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا تحت رقم 112-26 المؤرخ في 18 رمضان 1447هـ، الموافق لـ 8 مارس 2026، ينص على إعادة تنظيم ولاية الجزائر إلى مجموعة من الدوائر الإدارية المحددة بدقة، وفق ملحق يضبط البلديات التابعة لكل دائرة.

وقد استند هذا النص إلى جملة من القوانين والتنظيمات السابقة المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وكذا بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وبحسب المرسوم، تم توزيع بلديات العاصمة على 13 دائرة إدارية، وهي زرالدة، الشراقة، درارية، بئر توتة، بئر مراد رايس، بوزريعة، حسين داي، الدار البيضاء، سيدي امحمد، الحراش، باب الوادي، براقي، الرويبة.