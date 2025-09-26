التقلبات الجوية في المسيلة: انتشال جثتي طفلين وإنقاذ 19 شخصا

تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية المسيلة اليوم الجمعة، 26 سبتمبر، في وفاة طفلين، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية وتمكنت من إنقاذ 19 شخصا كانوا محاصرين بمياه السيول.

في بلدية سيدي عيسى، أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب مياه أربعة أودية (قطريني، جنان، اللحم، غراق)، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لإنقاذ المواطنين الذين حاصرتهم السيول.

ووفقا لحصيلة الحماية المدنية على الساعة 17:00 تمكنت فرق الإنقاذ من:

إنقاذ 7 أفراد كانوا محاصرين داخل منزل بحي 11 ديسمبر.

إنقاذ شخص واحد كان عالقًا داخل منزل بحي 16 أفريل.

إنقاذ 3 أشخاص على متن سيارة بحي 20 أوت.

إنقاذ 7 أشخاص آخرين داخل منزل بحي 20 أوت.

كما قام أعوان الحماية المدنية بانتشال جثتي طفل وطفلة، يبلغان من العمر 3 و 5 سنوات، وذلك بحديقة 20 أوت. وتم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

أما في بلدية السوامع، فتمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ شخص كان محصورا في وادي بوحمادو، وهو بصحة جيدة.