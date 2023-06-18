التكنولوجيا النووية: الجزائر تحتضن اجتماع التعاون الإقليمي الإفريقي

تستضيف الجزائر، الأحد، الاجتماع الـ34 لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. بمشاركة 32 من كبار ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية.

وحسبما أفاد به، بيان للوزارة “سيشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على افتتاح أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي لأفريقيا حول البحث، التطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، تحت وصاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وسيجمع هذا الحدث الإقليمي “الكبير، برئاسة الجزائر، اثنين وثلاثين (32) من كبار ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، ورؤساء لجان اتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (AFRA)، وكذلك نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم التعاون الفني، السيد هوا ليو ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعة تنفيذ الأنشطة الجارية للاتفاقية ودراسة مقترحات المشاريع الجديدة وتقديم توصيات بشأنها لإدراجها في البرنامج القادم لاتفاقية AFRA”، يضيف البيان.

كما أشار المصدر نفسه، إلى أن الجزائر مدعوة لتولي رئاسة مجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لمدة سنة، ابتداء من شهر سبتمبر القادم.