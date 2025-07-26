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الجزائر

التكوين المهني: انطلاق التسجيلات لدورة أكتوبر 2025 بداية من يوم غد

الشروق أونلاين
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التكوين المهني: انطلاق التسجيلات لدورة أكتوبر 2025 بداية من يوم غد
ح. م
صورة تعبيرية.

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أن التسجيلات الخاصة بدورة أكتوبر 2025 ستكون مفتوحة من يوم غد الأحد 27 جويلية، إلى غاية يوم27 سبتمبر 2025، وذلك عبر المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتسجيل.

الوزارة دعت كافة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني إلى الاطلاع على التخصصات الجديدة المتاحة، والتي تم إعدادها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وفق الوزارة، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل: مهن الصناعة، والمهن الرقمية، والطاقات المتجددة، والفلاحة والصناعات الغذائية، إضافة إلى البناء والأشغال العمومية والري.

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