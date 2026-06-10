-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

التلفزيون الجزائري يصدر بيانا بخصوص المباراة الودية لـ”الخضر” أمام بوليفيا

عمر سلامي
  • 4191
  • 0
التلفزيون الجزائري يصدر بيانا بخصوص المباراة الودية لـ”الخضر” أمام بوليفيا

أصدر التلفزيون العمومي الجزائري بيانا، بخصوص المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام بوليفيا.

وعبّر التلفزيون العمومي الجزائري عن أسفه نقل المقابلة الودية التحضيرية لنهائيات كأس العالم 2026، للمنتخب الوطني ضد منتخب بوليفيا.

وأكد التلفزيون الجزائري أنه لن ينقل المباراة على القناة الأرضية أو على موقع الواب، وذلك لكون الملعب ملعب تدريب.

وأضاف البيان أن الملعب لا يتوفر على الشروط التقنية التي تسمح بالتصوير والنقل الجيد للمقابلة بالمواصفات الفنية المطلوبة التي تليق بالفريق الوطني.

وفي الأخير أكد التلفزيون العمومي في بيانه أن الفريق الصحفي والتقني المرافق للفريق الوطني سيعمل على تمكين المشاهدين من متابعة صور وفيديوهات عن مجريات هذه المقابلة بصورة آنية ومنتظمة.

مقالات ذات صلة
عودة بوداوي

عودة بوداوي

هذا ما قاله صادي عن تأهل “الخضر” للمونديال ودعم رئيس الجمهورية

هذا ما قاله صادي عن تأهل “الخضر” للمونديال ودعم رئيس الجمهورية

بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا

بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا

انطلاق عملية مراقبة الملاعب يوم 23 جوان الجاري

انطلاق عملية مراقبة الملاعب يوم 23 جوان الجاري

رُوَيْدَكَ يا حصان.. كانساس ليست كانساس سيتي!

رُوَيْدَكَ يا حصان.. كانساس ليست كانساس سيتي!

اختبار حقيقي لضبط اللمسات التكتيكية وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا

اختبار حقيقي لضبط اللمسات التكتيكية وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد