التلفزيون الجزائري يصدر بيانا بخصوص المباراة الودية لـ”الخضر” أمام بوليفيا

أصدر التلفزيون العمومي الجزائري بيانا، بخصوص المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام بوليفيا.

وعبّر التلفزيون العمومي الجزائري عن أسفه نقل المقابلة الودية التحضيرية لنهائيات كأس العالم 2026، للمنتخب الوطني ضد منتخب بوليفيا.

وأكد التلفزيون الجزائري أنه لن ينقل المباراة على القناة الأرضية أو على موقع الواب، وذلك لكون الملعب ملعب تدريب.

وأضاف البيان أن الملعب لا يتوفر على الشروط التقنية التي تسمح بالتصوير والنقل الجيد للمقابلة بالمواصفات الفنية المطلوبة التي تليق بالفريق الوطني.

وفي الأخير أكد التلفزيون العمومي في بيانه أن الفريق الصحفي والتقني المرافق للفريق الوطني سيعمل على تمكين المشاهدين من متابعة صور وفيديوهات عن مجريات هذه المقابلة بصورة آنية ومنتظمة.