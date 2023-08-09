التماس 10 سنوات حبسا نافذا لأخطر “بارون” مخدرات بأحياء العاصمة!

العثور على كميات من "الكوكايين" وأدوية الصرع بمنزله

التمس وكيل الجمهورية لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار، ضد شخص في العقد الخامس من العمر ويتعلق الأمر بالمدعو “ع. مسعود”، بعد الاشتباه في تورطه بعمليات ترويج وبيع المخدرات الصلبة من صنف “كوكايين” والحبوب المهلوسة بأحياء شرق العاصمة، وتوبع قضائيا بتهمة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها بأحياء الرويبة.

قضية الحال انطلقت عقب تلقي مصالح أمن الرويبة مؤخرا، بلاغا من جيران المتهم يفيد بوجود شخص مشبوه على مستوى حيهم ينشط في ترويج المخدرات بكافة أنواعها، واستنادا للمعلومات المتحصل تنقلت عناصر الأمن لمنزل المشتبه فيه أين جرى توقيفه، وحجز كميات معتبرة من الممنوعات من بينها قطع من القنب الهندي وأدوية “البريغابلين” إلى جانب كمية من “الكوكايين” الخام داخل خزانة بغرفة نومه، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات كان يستخدمها المشتبه فيه بعمليات البيع.

المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، بتهمة حيازة المخدرات بغرض الترويج والمتاجرة، أنكر ملكيته للمحجوزات التي ضبطت بحوزته، وتحجج بأنه قد قام باقتنائها من أجل تعاطيها كونه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة، هروبا من مشاكله الاجتماعية ومعاناته من البطالة لسنوات، وطالب المحكمة بمساعدته من أجل تلقي العلاج من الإدمان بأحد المراكز الخاصة والعودة لحياته الطبيعية، رغم مواجهته من قبل النيابة بمحضر الحجز الذي تضمن قرائن قوية تثبت تورطه بعمليات الترويج. ومقابل ذلك جاء على لسان محاميه، أن رغبة موكله في العلاج كبيرة وإن المحجوزات ملك لشخص آخر محل بحث من طرف مصالح الأمن، ملتمسا تبرئته من روابط التهم الموجهة له.