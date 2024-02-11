التنظيمات الطلابية مدعوّة لتجديد هيئاتها التنفيذية

في إطار مطابقتها مع القوانين سارية المفعول

راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجمعيات الطلابية الناشطة منذ سنوات في قطاع التعليم العالي من أجل إعادة هيكلة وتجديد أعضاء هيئتها التنفيذية ومطابقتها مع القوانين سارية المفعول.

وطلبت وزارة الداخلية، في مراسلة موجهة لممثلي الجمعيات الطلابية، تسوية الوضعية المتعلقة بتجديد أعضاء الهيئة التنفيذية طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، حيث دعت الوزارة التنظيمات الناشطة في القطاع إلى ضرورة مطابقة وضعيتها طبقا للمادة 15 من القانون والتي تنص على تجديد الهيئات التنفيذية للجمعيات وفق الآجال المحددة في قانونها الأساسي.

وشددت ذات المراسلة على ضرورة احترام أحكام المادتين 18 و19 المتعلقتين بوجوب تبليغ السلطات العمومية المختصة بمخرجات الجمعيات العامة لاسيما التغييرات التي تطرأ على هيئاتها التنفيذية وهذا في أجل 30 يوما الموالية للمصادقة على القرارات المتخذة.

ونبهت وزارة الداخلية في ذات المراسلة الجمعيات الطلابية التي لم تسو وضعيتها بعد ولم تقم بعملية تجديد أعضاء هيئتها القيادية، وفقا للقانون، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية القانونية للجمعية في أقرب الآجال، أو ستكون أمام حتمية تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون الجمعيات والمتعلقة بالحل الإداري للجمعية.

ويأتي هذا الإجراء من أجل ضبط القوائم النهائية للجمعيات الطلابية الناشطة وفقا للقانون وتطهيرها، لاسيما أن عددا منها لم تعقد مؤتمرها منذ سنوات ولم تجدد من قيادتها ولا أعضاءها وهو ما يخالف للمادة 40 من قانون الجمعيات، وقد سبق لوزارة التعليم العالي أن طلبت في شهر ديسمبر بإيفائها بمعلومات عن نشاط الجمعيات الطلابية لتحيين المعلومات الخاصة بها وضبط قوائمها وفقا لقانون الجمعيات 6/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012، والمرخص لها بالنشاط بقطاع التعليم العالي، خاصة ما تعلق بوضعية منخرطيها وعلاقتهم بالجامعة وغيرها من الأمور الإدارية.

وفي السياق، سارعت عديد التنظيمات الطلابية إلى عقد مؤتمراتها الوطنية من أجل تجديد هياكلها وفروعها، حيث تحصلت مثلا الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين على الاعتماد مؤخرا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد تجديد هياكلها خلال المؤتمر الوطني السادس الاستثنائي المنظم في ولاية البويرة، والذي منح القيادة لمولاي أبوبكر، وتم تسليم وصل التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات.

وأكد بويعقوب نور الدين المكلف بالإعلام والاتصال بالمكتب التنفيذي الوطني في تصريح لـ”الشروق” أنه تم تجديد هياكل الجمعية وفقا لما نص عنه القانون، وسيواصل الأعضاء الجدد مسيرة الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين في الساحة الجامعية.