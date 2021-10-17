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الجزائر

الثلاثاء عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي

الشروق أونلاين
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الثلاثاء عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، أن الثلاثاء الموافق لـ19 نوفمبر 2021، والمصادف ليوم المولد النبوي الشريف “12 ربيع الأول لعام 1440 هجري” سيكون عطلة مدفوعة الأجر.

وأوضح بيان للمديرية، أنه يعتبر يوم الثلاثاء “عطلة مدفوعة الأجر لكافة المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما فيه ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة”.

غير أنه يوضح ذات المصدر “يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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