الجزائرية للحوم الحمراء: كباش العيد متوفرة ابتداء من 38 ألف دينار

شرعت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ابتداء من يوم السبت في بيع أضحية العيد على المستوى الوطني بأسعار محددة، تتراوح بين 38 و 70 ألف دج.

وأوضح المدير التجاري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء، سعد مصعب أن عملية بيع كباش عيد الأضحى التي انطلقت يوم السبت 25 جوان الجاري، على مستوى مستودعات الشركة تدوم إلى غاية عشية يوم عيد الأضحى على المستوى الوطني وبأسعار تتراوح بين 38 و 70 إلف دج حسب الوزن.

وتم بالمناسبة، يضيف المسؤول، تحديد عدة نقاط للبيع عبر الوطن. ويتعلق الأمر ببئر توتة (الجزائر العاصمة) والبوني (عنابة) والسانية (وهران) ونقطتين بولاية بجاية وعين مليلة، موضحا أن السعر نفسه، وتم تحديده من طرف لجنة الأسعار الخاصة التابعة للشركة الجزائرية للحوم الحمراء.

وأكد أنه تم استقبال عدد “معتبر” من رؤوس الأغنام على مستوى مقر الشركة المخصص للبيع بمنطقة بابا علي وبمختلف المناطق الأخرى المتواجدة عبر التراب الوطني.

وعن سعر المواشي لدى الشركة، أفاد المسؤول أن الفضل في ذلك يرجع إلى أن هذه المؤسسة العمومية شرعت منذ نهاية السنة الماضية في التحضير للعملية، حيث اقتنت المواشي من موالين في سن صغير وتمت العناية بها على مستوى مراكز التسمين التابعة للشركة.

وحسب هذه الإستراتيجية المعمول بها، صنفت الشركة القطيع الذي تتوفر عليه، والموجه للأضحية، إلى خمسة فئات وفق شرطين أساسيين يتعلقان بالوزن والسن، حيث يتراوح وزنها ما بين 30 إلى 90 كلغ وسنها بين سنة واحدة (خروف) وسنتين (كبش).

وتسوق الشركة الشريحة الأولى من أضاحي العيد، التي تحمل نقطتين باللون الأحمر، ويقدر سنها بسنتين ويتراوح وزنها بين 70 و90 كلغ، ب 70 الف دج.

وتيلها فئة 63 الف دج، التي تحمل نقطة حمراء واحدة ويتراوح سنها بين 16 و 18 شهرا ووزنها ما بين 60 و 70 كلغ.

أما الفئة الثالثة من القطيع التي تحمل علامة باللون الازرق وسنها أقل من 16 شهر بوزن يقدر بين 50 و 60 كلغ ، فحدد سعرها بـ48 الف دج. وهي فئة عرفت اقبلا كبيرا من طرف المواطنين المقبلين على الشراء.

وتباع الفئة الرابعة التي تحمل علامة باللون الأخضر بسعر 43 الف دج ويتراوح وزنها بين 40 و50 كلغ وسنها اقل من 14 شهر، أما الفئة الاخيرة (الخرفان) التي تتميز بعلامة باللون الاسود والتي يتراوح وزنها بين 30 و40 كلغ، فتباع بسعر 38 الف دج.

وذًكر مصعب أنه بإمكان الشاري ترك الأضحية في الاسطبلات التابعة للشركة إلى غاية ليلة العيد مع إضافة مبلغ رمزي (1000 دج)، كما أشار إلى أن الشركة تقدم خدمة الذبح للراغبين في ذلك مع توفير المراقبة البيطرية قبل وبعد الذبح.

مركب اللحوم الحمراء يعلن الشروع في بيع أضاحي العيد

وفي 13 جوان 2022، أعلن المركب الجهوي للحوم الحمراء عن شروعه خلال الأيام القليلة القادمة في بيع أضاحي العيد بأسعار معقولة.

وجاء في بيان للمركب “بمناسبة حلول العيد الأضحى المبارك، نعلم جميع المواطنين أن المركب الجهوي للحوم الحمراء الكائن مقره بالطريق الوطني رقم 100 بعين مليلة بفتح نقطة بيع لأضحية العيد المبارك وبأسعار معقولة وخاضعة للرقابة البيطرية.

ودعا المركب المهتمين إلى التقرب من المذبح الجهوي للحوم الحمراء في الأيام القليلة القادمة.