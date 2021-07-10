الجزائرية للحوم الحمراء.. هذه أسعار الأضاحي عبر نقاط البيع المعتمدة

تشرع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، الأحد في بيع الأضاحي على مستوى نقاط البيع المعتمدة ولائيا بأسعار محددة تتراوح بين 32 و 60 ألف دج.

وكشف مدير الدراسات و التنمية على مستوى الشركة، زياني علي، لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية بيع الأضاحي ستنطلق على مستوى مستودعات الشركة الجزائرية للحوم الحمراء الأحد 11 جويلية وتدوم إلى غاية عشية يوم عيد الأضحى على المستوى الوطني و بأسعار تتراوح بين 32 و 60 ألف دج”.

وأوضح المتحدث أن العملية تتم عبر 6 نقاط بيع ويتعلق الأمر بئر توتة (الجزائر العاصمة) و البوني (عنابة) و السانية (وهران) و نقطتين بولاية بجاية و بمزرعة سي عنتر بولاية لمدية.

و أكد ممثل الشركة العمومية انه تم استقبال أزيد من 2000 رأس على مستوى مقرها المخصص للبيع بمنطقة بابا علي بلدية بئر توتة (الجزائر العاصمة).

وأوضح أن عملية التموين متواصلة من مقراتها الخاصة بتسمين الماشية خاصة من المزرعة الرئيسية الواقعة في ولاية الجلفة، مع إمكانية اللجوء إلى اقتناء مواشى من المواليين إذا اقتضت الضرورة مع الصرامة في المراقبة البيطرية رأسا برأس.