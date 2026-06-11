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الجزائر-أوزبكستان: نحو استحداث لجنة مشتركة ومجلس لرجال الأعمال

الشروق أونلاين
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الجزائر-أوزبكستان: نحو استحداث لجنة مشتركة ومجلس لرجال الأعمال
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)

تباحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، 11 جوان، بمقر الوزارة، مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، بختيار سعيدوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأجرى الوزير عطاف محادثات على انفراد مع نظيره الأوزبكي، أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، وفقا لما أفادت به الوزارة.

واستعراض الطرفان خلال المباحثات الوتيرة التي تطبع العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أسمى، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزيران على أهمية إعطاء زخم أكبر للعلاقات الجزائرية-الأوزبكية، من خلال خلق الآليات الكفيلة بتأطير التعاون الثنائي، على غرار استحداث لجنة مشتركة ومجلس لرجال الأعمال، مع إعطاء الأولوية لعدد من القطاعات كالمناجم والطاقة والفلاحة والتجارة والثقافة. كما أكدا على أهمية تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي.

كما تبادل الوزيران أيضا وجهات النظر والتحاليل بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن أوزبكستان ستتولى رئاسة حركة عدم الانحياز ابتداء من شهر جانفي المقبل.

ليتم في ختام المباحثات، التوقيع على اتفاق متعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية بأوزبكستان.

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