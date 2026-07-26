الجزائر الخامسة عربيًا في توليد الكهرباء خلال 2025

حلت الجزائر في المرتبة الخامسة عربيًا ضمن قائمة أكبر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال عام 2025، بإنتاج بلغ 103.47 تيراواط/ساعة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2024، وفق أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وأظهر التقرير أن السعودية حافظت على صدارة الدول العربية بإجمالي إنتاج بلغ 471.42 تيراواط/ساعة، تلتها مصر بـ 242.42 تيراواط/ساعة، ثم الإمارات بـ 184.41 تيراواط/ساعة، فيما جاء العراق رابعًا بـ 159.43 تيراواط/ساعة، متقدمًا على الجزائر التي احتلت المركز الخامس.

وسجل العراق أعلى معدل نمو سنوي في إنتاج الكهرباء بين الدول العربية بنسبة 10.6%، بينما كانت الكويت الدولة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في الإنتاج بنسبة 2.4%، مسجلة أول انخفاض منذ عام 2020.

وبحسب التقرير، ارتفع إنتاج الكهرباء في الجزائر إلى 103.47 تيراواط/ساعة خلال 2025، مقابل 101.4 تيراواط/ساعة في العام السابق، مواصلًا منحاه التصاعدي مدعومًا بالطلب المتزايد على الكهرباء وتطوير قدرات التوليد.

وجاءت الكويت في المركز السادس بإنتاج 87.07 تيراواط/ساعة، تلتها قطر بـ 62.53 تيراواط/ساعة، ثم سلطنة عمان بـ 51.61 تيراواط/ساعة، فيما تذيل المغرب القائمة بإنتاج 45.89 تيراواط/ساعة.

وأشار التقرير إلى أن الغاز الطبيعي لا يزال يشكل المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء في معظم الدول العربية، بالتزامن مع تسارع الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن خطط تستهدف تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.