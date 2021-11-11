الجزائر العاصمة: إنقاذ 14 طفلا علقوا بأرجوحة حديقة المحمدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية، الخميس، من إنقاذ 14 طفلا علقوا بأرجوحة حديقة التسلية والألعاب ستيفس بارك بالمحمدية.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت على الساعة 12 و 20 دقيقة من أجل انقاذ 14 طفلا عالقين بأرجوحة بحديقة التسلية والألعاب بحي 05 ديار ببلدية المحمدية.

وقالت مصالح الحماية أنه تم انزال الأطفال في حالة حسنة، دون إصابات.

وكان خلل تقني قد تسبب صبيحة الخميس في توقف لعبة الأرجوحة الأوتوماتيكية بحديقة التسلية بالمحمدية.

وقد أحدث الخلل حالة هلع وسط الأطفال العالقين داخل الأرجوحة.