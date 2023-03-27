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اقتصاد

الجزائر بين 26 دولة تسجّل فائضا في ميزانها التجاري عام 2022

محمد عبد المؤمن
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الجزائر بين 26 دولة تسجّل فائضا في ميزانها التجاري عام 2022
أرشيف
ميناء الجزائر

كانت الجزائر واحدة من 26 دولة فقط حول العالم، تسجّل فائضا في الميزان التجاري عام 2022 الماضي، حسب ما رصدته دراسة لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

وسجّل الميزان التجاري للجزائر، خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الماضية، فائضا بقيمة 18.1 مليار دولار، حسب أرقام رسمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

ويقدّر إجمالي قيمة الفائض للدول الـ26 التي كان ميزانها التجاري إيجابيا في 2022، بنحو 2.45 تريليون دولار، وفق تقديرات الدراسة.

وتصدّرت كل من الصين وروسيا، قائمة الدول التي استفادت من أعلى فائض في ميزانها التجاري في عام 2022 الماضي.

وبلغ الفائض التجاري للصين عام 2022 ما قيمته 877.6 مليار دولار. في حين سجّلت روسيا فائضا بقيمة 333.4 مليار دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، بعد أن حصلت على أكبر فائض تجاري لها منذ عام 2012، بقيمة 221.3 مليار دولار.

دول العالم الـ10 الأعلى فائضا في ميزانها التجاري عام 2022

الصين – روسيا – السعودية – النرويج – أستراليا – قطر – ألمانيا – أيرلندا – ماليزيا – وهولندا.

وفي المرتبة الرابعة، تأتي النرويج بـ 164.3 مليار دولار. ثم أستراليا في المركز الخامس بفائض قدره 123.1 مليار دولار.

واحتلّت دولة عربية أخرى هي قطر، المركز السادس في الترتيب، بفائض تجاري قدره 97.5 مليار دولار. كما حقّقت ألمانيا في المركز السابع فائضا قدره 85.34 مليار دولار.

وتحتلّ أيرلندا، بفائض تجاري قدره 71 مليار دولار المركز الثامن، متبوعة بماليزيا التاسعة بـ 58.2 مليار دولار. ثم هولندا بـ 56.2 مليار دولار.

وأشارت دراسة “ريا نوفوستي” إلى أن نيجيريا، كانت الدولة الوحيدة التي يتحوّل ميزانها التجاري من الخسارة إلى الفائض، في عام 2022.

وتراجعت عدد الدول التي تحقّق ميزانا تجاريا موجبا من 32 دولة في 2021، إلى 26 دولة في 2022. وهذا حسب الدراسة الروسية التي تشمل اقتصادات العالم الـ60 الرئيسية.

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