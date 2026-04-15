الجزائر تبحث مع “هواوي” تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

استقبل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الرئيس المدير العام الجديد لشركة هواوي للاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر، توني شي شياوهوا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي في الجزائر.

وجرى اللقاء، الذي احتضنه مقر الوزارة أمس الثلاثاء، بحضور إطارات من الوزارة وممثلي الشركة الصينية، وتناول محاور استراتيجية تتعلق بتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار التكنولوجي.

وخلال الاجتماع، تم بحث إمكانية الحصول على حواسيب الذكاء الاصطناعي المزودة بمعالجات GPU، في ظل النمو المتسارع للحلول المعتمدة على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، بما يعزز قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان سبل تشجيع بروز تكنولوجيا مطورة محليًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مع العمل على توفيرها للسوقين الوطنية والأفريقية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز تأهيل المورد البشري الجزائري في التخصصات التكنولوجية الحديثة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى فرص الاستثمار في التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية، وإمكانية إدماج المؤسسات المصغرة في سلاسل القيمة لهذه الصناعة الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز النسيج الصناعي الوطني.

كما تم بحث استغلال شبكة الجيل الخامس 5G من خلال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة من طرف مؤسسات ناشئة جزائرية، موجهة للتطبيقات الميدانية في مختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع أسس تعاون جاد وفعال بين الطرفين، قائم على إشراك أوسع للمؤسسات الناشئة، وذلك بالتنسيق مع مسرّع الأعمال “Aventure”، بهدف دعم منظومة الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في الجزائر.