الجزائر تتصدر المشهد الاستثماري في صفقات النفط العالمية خلال أفريل 2026

بترخيص استكشاف واسع لـ”بريتيش بتروليوم”

تصدر قطاع الطاقة في الجزائر أبرز الصفقات النفطية العالمية خلال أفريل 2026، بعد منح شركة النفط البريطانية “بي بي” ترخيصًا جديدًا للاستكشاف في حوض الشرق، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الاستثمار في البلاد واتساع الفرص الهيدروكربونية غير المستغلة، التي تُقدَّر مساحاتها بأكثر من 1.7 مليون كيلومتر مربع.

ووفقًا للتقرير الشهري الذي تُعدّه منصة الطاقة المتخصصة، يتيح الترخيص الجديد لشركة “بي بي” تنفيذ أعمال استكشافية تشمل المسوحات الجيولوجية والدراسات الفنية دون الانتقال الفوري إلى مرحلة الحفر، ما يسمح بتقييم دقيق للإمكانات النفطية والغازية، ضمن توجه الجزائر لإعادة تنشيط نشاط التنقيب وجذب الشركات العالمية عبر حوافز استثمارية وتحديثات تشريعية في قطاع المحروقات.

وعلى المستوى العالمي، كشف التقرير ذاته عن صفقات كبرى قادتها شركات الطاقة خلال الشهر، أبرزها صفقة استحواذ شركة “شل” البريطانية على شركة “إيه آر سي ريسورسز” الكندية بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار، ما يضيف نحو 370 ألف برميل مكافئ يوميًا من النفط والغاز والسوائل إلى محفظة إنتاجها، مع تعزيز حضورها في حوض مونتني الصخري.

وفي السعودية، شملت أبرز الصفقات منح شركة “أرامكو” عقدين لشركة “سايبم” الإيطالية بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار لتطوير حقل السفانية، أكبر حقل نفط بحري في العالم، عبر تنفيذ أعمال هندسية وبحرية معقدة تشمل منصات ربط وحقن مياه ومدّ خطوط أنابيب وكابلات كهربائية، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويدعم المحتوى المحلي.

أما في العراق، فقد تم توقيع عقد لحفر 17 بئرًا أفقية في حقل شرق بغداد بين شركة الحفر العراقية وشركة “إي بي إس” الصينية، بإشراف شركة نفط الوسط، في إطار خطة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني إلى 6 ملايين برميل يوميًا باستخدام تقنيات الحفر الأفقي الحديثة.

وفي سلطنة عمان، شهد القطاع صفقة اندماج بين شركتي “أسطول” و“مرافي” لتأسيس كيان موحد لتزويد السفن بالوقود، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات اللوجستية البحرية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد.

كما تضمنت القائمة صفقة حفر بحري في أنغولا بقيمة 260 مليون دولار، حصلت بموجبها شركة “سيدريل” على عقود تشمل تمديد تشغيل سفينة “سونانغول كوينغويلا” لمدة 480 يومًا وتنفيذ برنامج حفر يضم 7 آبار في المياه العميقة.

وبحسب التقرير، تعكس هذه الصفقات مجتمعة استمرار الزخم الاستثماري في قطاع النفط والغاز عالميًا، وتزايد المنافسة على الأصول الاستراتيجية، في ظل سعي الشركات والدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين الكفاءة الإنتاجية رغم التحديات الاقتصادية والتحولات في أسواق الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، شرعت الجزائر في فتح الأظرفة الخاصة بجولة العطاءات “ألجيريا بيد راوند 2026” يوم 26 أفريل المنصرم، والتي تشمل 7 مناطق استكشافية من أصل 24 مشروعًا تم ترشيحها سابقًا، مع موارد تقدَّر بنحو 1.8 مليار برميل من النفط و8.63 مليار متر مكعب من الغاز، إضافة إلى احتياطات إضافية تُقدَّر بـ 239 مليون برميل من النفط و19 مليار متر مكعب من الغاز.

وانطلقت المناقصة يوم 19 أفريل، مع استمرار مرحلة التسجيل والتأهيل المسبق إلى غاية 1 جوان، وصولًا إلى تقييم العروض في 26 نوفمبر 2026، ضمن مسار رقمي كامل يعتمد على منصة إلكترونية وتقييم قائم على الالتزامات التقنية وعدد الآبار والمسوح الزلزالية والدراسات الفنية.