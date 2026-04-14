رخصة استكشاف لـ”بريتيش بتروليوم” في الجزائر

إشارة قوية على ثقة الشركات الدولية في المجال المنجمي الجزائري

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، في بيان لها الثلاثاء، عن منح شركة “بريتيش بتروليوم”(BP) رخصة استكشاف في الجزائر، على مستوى حوض الشرق.

وتعد عودة عملاق الطاقة “بريتيش بتروليوم” إلى الجزائر “إشارة قوية على تجدد ثقة الشركات الدولية في إمكانات المجال المنجمي الجزائري، في إطار الشراكة التي تروج لها “ألنفط”.

وذكرت الوكالة بأن المجال المنجمي الجزائري، الذي يمتد على أكثر من 1.7 مليون كيلومتر مربع، يوفر مناطق شاسعة ذات إمكانات كبيرة، في سياق يتميز بالتطور السريع لتكنولوجيات الاستكشاف، مؤكدة أنها تدفع نحو “ديناميكية جديدة قائمة على الابتكار وإدماج التكنولوجيات المتقدمة، بهدف تحسين المعرفة بالباطن وفتح آفاق جديدة لتثمين موارد المحروقات”.

كما أوضحت أن الرخصة الممنوحة لـ”بريتيش بتروليوم “تندرج ضمن هذه الديناميكية، وتستهدف حوض الشرق، مع الطموح لتعبئة تكنولوجيات متطورة في عمليات الاستكشاف من أجل تعميق المعرفة بالإمكانات الطاقوية لهذه المنطقة”.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد -ألنفط- من جديد إرادتها في “تعزيز ديناميكية الاستكشاف، واستقطاب استثمارات دولية رائدة، ودعم التنمية المستدامة لقطاع المحروقات في الجزائر”، بما يكرس مكانة البلاد كوجهة إستراتيجية للاستكشاف الطاقوي على المستوى الدولي.