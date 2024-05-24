الجزائر تثمن اعتماد معاهدة دولية بشأن “الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية”

وصفت المعاهدة بالتاريخية:

ثمنت الجزائر، اليوم الجمعة 24 ماي، بجنيف، اعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، معاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

وقد أعرب وفد البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، الذي انضم إلى البيان الذي أدلى به مندوب كينيا نيابة عن المجموعة الإفريقية، عن سعادته “البالغة لنجاح المؤتمر الدبلوماسي، والذي كللت أشغاله باعتماد معاهدة تاريخية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا أن اعتماد هذه المعاهدة الملزمة “يشكل تقدما ملموسا في مسار تعزيز الإطار القانوني الدولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والمساهمة في تعزيز نظام البراءات وضمان شفافيته وتوازنه”.

إضافة إلى كونه “إشارة قوية لإرادة الدول الأعضاء في الوصول إلى نظام للملكية الفكرية أكثر توازنا وشمولا وإنصافا”.

الوفد الجزائري أعرب خلال كلمته عن “تطلع الجزائر لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء على تعزيز الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية والمساهمة في ترقية الابتكار والإبداع بما يخدم أهداف التنمية المستدامة”.

ما هي المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية ؟

وتُعرف “الويبو” المعارف التقليدية على أنها تكوين حتى من المعارف التي تطورت ودامت وانتقلت من جيل إلى جيل ضمن جماعة ما، وتشكل في كثير من الأحيان جزءا من هويتها الثقافية أو الروحية.

وتُفهم المعارف التقليدية على أنها معارف أو دراية عملية أو مهارات أو ابتكارات أو ممارسات، تنتقل بين الأجيال وفي سياق تقليدي وتشكل جزءا من نمط الحياة التقليدي.

فمن الممكن مثلا أن تكون المعارف التقليدية معارف زراعية أو بيئية أو دوائية، أو معارف مقترنة بموارد وراثية. مثل المعرفة بأدوية شعبية أو بأساليب صيد بري أو بحري تقليدية، أو معرفة بأنماط هجرة حيوانات أو إدارة المياه.

أما أشكال التعبير الثقافي التقليدي فهي تمثل، حسب تعريف “الويبو”، الأشكال التي يعبر بها عن الثقافة التقليدية. مثل رقصات أو أغاني أو حرف يدوية أو تصميمات أو شعائر أو حكايات أو غير ذلك من أشكال التعبير الفني أو الثقافي.

كما يمكن للتعبير الثقافي التقليدي أن يأخذ شكلا ماديا أيضا، مثل رسوم ولوحات ومنقوشات وحلي ومشغولات معدنية ومنسوجات وتصاميم وسجاد ومنحوتات وفخاريات وأدوات موسيقية وأشكال معمارية وغير ذلك.