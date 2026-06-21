الجزائر تحتضن أول مصنع إفريقي لأحذية “سكيتشرز”

بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني زوج سنويًا

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الأمريكية العالمية “سكيتشرز” والشركة الجزائرية “تراديفوت” لإنجاز أول مصنع للعلامة الأمريكية في إفريقيا، على أن يدخل حيز الاستغلال خلال الثلاثي الأول من سنة 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني حذاء سنوياً.

وجرى التوقيع على الاتفاقية عقب استقبال الوزير وفداً من شركة “سكيتشرز” ضم نائب الرئيس المكلف بالشؤون المالية، دوغلاس باركر، ونائب الرئيس المكلف بالمبيعات الدولية، دانيال ليفي، بحضور مسؤولي الشركة الجزائرية “تراديفوت”.

ويهدف المشروع إلى إنشاء أول قاعدة صناعية للعلامة الأمريكية في القارة الإفريقية، في خطوة تعزز مكانة الجزائر كوجهة للاستثمارات الصناعية الأجنبية وكمنصة إنتاج موجهة للسوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأكد رزيق أن المشروع يندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى إحلال الواردات بالإنتاج الوطني، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المنتجة وتطوير الشراكات مع العلامات العالمية الكبرى.

وأضاف أن اختيار “سكيتشرز” للجزائر لإنجاز أول مصنع لها في إفريقيا يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار الوطني، ويؤكد نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.

ووقع الاتفاقية كل من دوغلاس باركر، نائب الرئيس المكلف بالشؤون المالية لشركة “سكيتشرز”، والرئيس المدير العام لشركة “تراديفوت” جمال رامول، تمهيداً لانطلاق إنجاز المشروع الصناعي.

ومن المنتظر أن يحقق المصنع نسبة إدماج محلي تصل إلى 40 بالمائة، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية ويعزز مسار تقليص الاعتماد على الواردات من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية بالإنتاج الوطني.

كما يتضمن المشروع برنامجاً لتكوين اليد العاملة الجزائرية من طرف خبراء ومكونين تابعين لشركة “سكيتشرز”، بهدف نقل التكنولوجيا والخبرة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة في صناعة الأحذية.

وسيخصص إنتاج المصنع في مرحلته الأولى لتغطية احتياجات السوق الوطنية، على أن يتم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية ابتداءً من السنة الثانية من الاستغلال، بما يدعم طموح الجزائر في تعزيز حضورها الصناعي والتصديري على المستوى الإقليمي.