الجزائر تدرج مدينة مليانة القديمة ضمن سجل التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية

أدرجت الجزائر مدينة مليانة القديمة في سجل “الألكسو” للتراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، وذلك خلال الاجتماع الإقليمي العاشر لمرصد التراث المعماري والعمراني، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت نهاية جويلية الماضي.

ووفقا لما أفادت به وزارة الثقافة، في بيان لها اليوم الأحد، 24 أوت، قامت مصالحها، وفور فتح باب الترشيحات، بإعداد “خمسة ملفات متكاملة تمثل مختلف جهات الوطن، حيث تم إيداعها بتاريخ 10 أفريل 2025، في ظرف قياسي يعكس ديناميكية القطاع في الفترة الحالية.”

ليتم “قبول ملف مدينة مليانة العتيقة، التي كانت قد صُنفت كقطاع محفوظ وطنيا سنة 2023، في انتظار اعتماد باقي الملفات في دورات مقبلة.”

ولفتت الوزارة أن هذا الاعتراف يكتسي بعدا خاصا لكونه يأتي في أول إعلان ترشح يفتحه المرصد بعد تفعيله “ما يبرز الجهد المبذول والجاهزية التي أبان عنها الخبراء الجزائريون في هذا المجال. كما يعكس الإدراج الجديد سياسة الوزارة القائمة على العمل الدؤوب والتراكم المؤسساتي، إذ سبق للجزائر أن ساهمت في تأسيس المرصد وإرساء قواعده التنظيمية.”

الوزارة أكدت “أن تثمين التراث الثقافي الوطني ليس مجرد مبادرة ظرفية، بل أصبح خيارا استراتيجيا متواصلا، تسعى من خلاله وزارة الثقافة والفنون إلى صون الهوية الحضارية الجزائرية، وإبراز مساهماتها في صياغة المشهد الثقافي العربي والإقليمي والعالمي، بما يرسخ موقعها كفاعل أساسي في حماية وصيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي.”