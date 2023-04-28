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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو
ح.م

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الخميس، مفرزة عسكرية للجيش بمدينة “أوقارو” شرق بوركينافاسو.

وجاء في بيان للخارجية “تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف يوم الخميس 27 أفريل 2023، مفرزة عسكرية للجيش بمدينة “أوقارو” شرق بوركينافاسو، والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش البوركينابي”.

وأضاف “وتتقدّم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين .كما تعرب الجزائر لجمهورية بوركينافاسو الشقيقة، شعبا وحكومة، عن تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة”.

وأكد البيان عزم الجزائر الراسخ على محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها، كما تدعو المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل والقارة الإفريقية.

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