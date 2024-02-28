الجزائر تستنكر سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في غزة

أدانت الجزائر مساء الثلاثاء بنيويورك، سياسة التجويع الممنهج التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع: “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الأمن الغذائي في قطاع غزة”، أن الوضع في غزة يبعث على الجزع ومعاملة الاحتلال للسكان لاانسانية، مذكرا بما قاله رئيس الجمهورية، وبحكمة : “عندما تفقد أمنك الغذائي، تفقد كرامتك”.

وقال بن جامع أنه “وبينما يعتمد سكان غزة على المساعدات الانسانية، فإن الاحتلال يستخدم التجويع كأداة حرب”، معتبرا استخدام التجويع عمدا وبشكل ممنهج، “انتهاكا فاضحا للقانون الدولي لأنه ينوي الدفع بسكان غزة إلى اليأس وفقدان الكرامة”.

وبخصوص معاناة الفلسطينيين بغزة والأزمة الإنسانية التي يتخبطون فيها جراء العداون الصهيوني، أوضح بن جامع أنه مع حلول شهر ديسمبر الفارط، أشارت التقديرات من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أنه وبحلول نهاية شهر فبراير 2024، فإن جميع سكان غزة –وعددهم 2.2 مليون نسمة– سيواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وهو ما يمثل أعلى مستوى في العالم بأسره.

وتأسف الدبلوماسي الجزائري لكون جهود العاملين في المجال الانساني والقرارات النادرة التي يتخذها المجلس، لم تحسن الوضع لأن وقف اطلاق النار لم يتم التوصل اليه.

وأمام هذه المأساة الفظيعة – يضيف المتحدث – يجد المجتمع الدولي نفسه عاجزا ويائسا، مبرزا أن تدفق المساعدات حاليا بعيد جدا على الاستجابة للمستوى المطلوب إلى جانب كون الأنشطة التجارية مشلولة تماما.

إلى ذلك، قال الدبلوماسي إن العدوان الجاري على غزة هو “عقاب جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني”، مختتما : “صمتنا بمثابة منح رخصة لتجويع وقتل السكان الفلسطينيين، وعلى هذا المجلس أن يطالب بوقف إطلاق النار بشكل عاجل لأن جمودنا هو بمثابة تواطؤ في ارتكاب هذه الجريمة”.

وتعقد الجلسة بطلب تقدمت به كل من الجزائر وغويانا وسويسرا وسلوفينيا، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ الـ7 أكتوبر الماضي.