الجزائر تشتري قمحًا صلبًا في مناقصة دولية

يُعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمحًا صلبًا في مناقصة دولية جرت يوم أمس الأربعاء، وفق ما أفاد به متعاملون أوروبيون، الذين رجّحوا أن الصفقة شملت كميات قد تصل إلى عدة مئات الآلاف من الأطنان، رغم عدم الإعلان رسميًا عن الحجم النهائي للشراء.

وأوضح المتعاملون وفقًا لما نقلته رويترز أن المناقصة كانت تستهدف كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، غير أن الجزائر غالبًا ما تتجاوز الكميات المحددة في مثل هذه العمليات، ما يعزز فرضية تسجيل حجم شراء أكبر من المطلوب رسميًا.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار المتعاملون إلى أن أدنى سعر مسجل بلغ نحو 327 دولارًا للطن شامل التكلفة والشحن للشحنات الكبيرة، مع تسجيل عروض بأسعار أعلى من هذا المستوى. أما بالنسبة للشحنات الأصغر، فقد تراوحت الأسعار مبدئيًا بين 332.50 دولارًا ونحو 334 دولارًا للطن شامل التكلفة والشحن.

كما حددت المناقصة فترات التوريد على ثلاث مراحل، تمتد الأولى من 16 إلى 31 ماي، تليها فترة من الأول إلى 15 جوان، ثم الفترة الأخيرة من 16 جوان حتى نهاية الشهر نفسه.

ويُشار إلى أن الجزائر لا تقوم عادة بنشر النتائج الرسمية لمناقصاتها في السوق، حيث تعتمد المعطيات المتداولة على تقديرات المتعاملين، مع إمكانية توفر تفاصيل أدق حول الكميات والأسعار لاحقًا.

وفي آخر مناقصة معلنة لشراء القمح الصلب بتاريخ 24 ديسمبر، يُعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى نحو 500 ألف طن بسعر أدنى بلغ حوالي 315 دولارًا للطن شامل التكلفة والشحن.