الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين
طرح الديوان المهني للحبوب في الجزائر مناقصة دولية لشراء كمية اسمية تقدر بـ 50 ألف طن من قمح الطحين اللين، وفق ما أفاد به متعاملون أوروبيون، أمس الأحد.

وأوضح المتعاملون وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أن المناقصة تتعلق بالشحن إلى ميناءين فقط، وهو ما يشير عادة إلى نية الجزائر شراء كمية محدودة مقارنة بالمناقصات السابقة.

وحدد الديوان المهني للحبوب يوم غد الثلاثاء 19 ماي الجاري كآخر أجل لتقديم عروض الأسعار، على أن تبقى العروض سارية إلى غاية الأربعاء 20 ماي.

وتشمل المناقصة فترات شحن متعددة من مناشئ التوريد الرئيسية، خاصة الأوروبية، تمتد بين الأول و15 جويلية، ثم من 16 إلى 31 جويلية، إضافة إلى فترتين خلال شهر أوت من 1 إلى 15 ومن 16 إلى 31، وفترتين أخريين خلال سبتمبر من 1 إلى 15 ومن 16 إلى 30 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا التحرك في إطار مواصلة الجزائر تأمين احتياجاتها من الحبوب في السوق الدولية، وسط متابعة متواصلة لتطورات الأسعار والإمدادات العالمية.

