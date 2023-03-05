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اقتصاد

الجزائر تطلق برنامجا لزراعة “دوّار الشمس”

الشروق أونلاين
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الجزائر تطلق برنامجا لزراعة “دوّار الشمس”
أرشيف
زهرة دوّار الشمس

أعلن الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية حميد بن ساعد يوم الأحد، عن إطلاق برنامج وطني لزراعة زهور “دوّار الشمس”، لاستغلالها في إنتاج زيت المائدة.

وقال بن ساعد لوكالة الأنباء الجزائرية:”في إطار دعم زراعة النباتات الزيتية، سيتم بداية من شهر مارس الجاري، الانطلاق في زراعة نبتة دوّار الشمس”.

وتابع بن ساعد يقول:”سنقوم بتهيئة كل الظروف والمدخلات الفلاحية. مع تحديد الولايات و المتعاملين والمتدخلين، وتجنيد التقنيين لإنجاح هذه العملية التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ويهدف هذا البرنامج إلى “تقليص فاتورة استيراد زهور دوّار الشمس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة زيت المائدة”، يوضح المسؤول.

ولزراعة دوّار الشمس مستقبل واعد في الجزائر، حيث يمكن إنتاجها مرتين في السنة، يضيف المتحدث. مشيرا إلى أن التجارب التي أجريت في بعض الولايات، أثبتت مردودا جيدا لزراعة هذه النبتة الزيتية بعدّة مناطق من البلاد.

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