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اقتصاد

الجزائر تعرض خبرتها الدوائية على الكونغو

الشروق أونلاين
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الجزائر تعرض خبرتها الدوائية على الكونغو
وزارة الصناعة الصيدلانية
جانب من اللقاء

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء، وزير التعاون وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو، دينيس كريستيل ساسو نغيسو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مجال الصناعة الصيدلانية، مع التركيز على نقل الخبرات وتطوير مشاريع صناعية مشتركة.

وشكل اللقاء، الذي جرى بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، فرصة لاستعراض واقع الصناعة الصيدلانية في الجزائر وما حققته من تطور خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية، إلى جانب إرساء منظومة رقابية تستجيب لأعلى المعايير الدولية، بما عزز جودة المنتوج الصيدلاني الجزائري ورفع تنافسيته.

وأعرب الوزير الكونغولي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير الصناعة الصيدلانية، لاسيما في مجالات رفع القدرات الإنتاجية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق الكونغولية.

من جهته، أكد قويدري قدرة الجزائر على تلبية احتياجات السوق الكونغولية من الأدوية عبر الوحدات الصناعية الوطنية، بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة في مجال التصنيع، مع الاستعداد لنقل الخبرة والمعرفة بما يمكّن الجانب الكونغولي من التحكم في سلاسل الإنتاج، إلى جانب دراسة إمكانية إطلاق مشاريع صناعية مشتركة مستقبلاً.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على العمل من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، من خلال تشجيع الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الدوائي على مستوى القارة الإفريقية.

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