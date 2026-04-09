لتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة في المناطق النائية

الجزائر تفتح رسميا مجال المُنافسة في الاتصالات الفضائية

ح.م
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم الخميس، عن إطلاق مجال المنافسة في مجال الاتصالات الفضائية بشكل رسمي في الجزائر.

وحسب ما أوضحه بيان للوزارة، فقد قامت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بإطلاق مناقصة لمنح رخصتين لإقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الأقمار الصناعية.

ويهدف هذا الإجراء إلى “تمكين المتعاملين من توفير خدمات إنترنت عالية السرعة. خاصة في المناطق النائية والمعزولة التي يصعب ربطها بالبنى التحتية الأرضية التقليدية”.

ومن شأن ذلك أن “يسهم في تقليص الفجوة الرقمية، وضمان تغطية أكثر شمولا عبر كامل التراب الوطني. كما يهدف إلى:

  • تنويع عرض خدمات الاتصالات الإلكترونية،
  • وتحفيز المنافسة في السوق،
  • وتكريس الولوج العادل إلى الإنترنت،
  • ودعم تطوير حلول إنترنت الأشياء (IoT) الموجّهة لخدمة المشاريع الهيكلية، لاسيما في مجالي الفلاحة والصناعة المنجمية والنقل”.

وفي تصريحه بالمناسبة، قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي إن هذه الخطوة تمثل “مرحلة مهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للجزائر”.

“إذ تهدف إلى إيصال خدمات الإنترنت عالية التدفق إلى كل التراب الوطني، خصوصا في المناطق صعبة الوصول”، يشير الوزير. مؤكدا:”نحن نسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم التحوّل الرقمي وتوسيع نطاق التغطية”.

