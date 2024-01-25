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الجزائر

الجزائر تقدّم 16 طنا من الأسمدة هبة لكينيا

الشروق أونلاين
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الجزائر تقدّم 16 طنا من الأسمدة هبة لكينيا
ح.م
جانب من هبة الأسمدة الجزائرية لكينيا

ممثلا للحكومة الجزائرية، قام سفير الجزائر لدى كينيا ماحي بومدين يوم الخميس، بتسليم 16 طنا من الأسمدة. كهبة للبلاد، بموجب قرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أشرف وزير الفلاحة الكيني ميثيكا لينتوري، خلال حفل رسمي، على عملية تفريغ هبة الأسمدة الجزائرية بميناء مومباسا.

وأعرب الوزير الكيني بالمناسبة عن “شكر حكومة وشعب كينيا الخالص، اتجاه الجزائر ورئيس الجمهورية. نظير هذه الهبة الثمينة من الأسمدة المخصّبة، التي يحتاجها بلده من أجل إنجاح حملته الفلاحية”.

كما أبرز الوزير “أهمية هذه المبادرة التضامنية للرئيس تبون”. وقال إن من شأنها “تعزيز صرح علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين”.

من جهته، أبلغ السفير ماحي بومدين “تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس ويليام روتو، واهتمامه الشخصي بتنمية العلاقات بين الجزائر وكينيا”.

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