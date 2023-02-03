الجزائر تملك خمسة ملاعب معتمدة من طرف الكاف

مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كان 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا، عن القائمة المبدئية للملاعب المعتمدة والصالحة لاستضافة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتملك الجزائر خمسة ملاعب معتمدة من طرف الكاف وهي ملعب 5 جويلية، وملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، وملعب ميلود هدفي بوهران، وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وملعب 19 ماي 1956 بعنابة، ومن المنتظر أن يستقبل المنتخب الجزائري نظيره النيجيري شهر مارس القادم بملعب نيلسون مانديلا الذي لعب فيه المنتخب المحلي الشان كل اللقاءات ماعدا نصف النهائي أمام النيجر، في حين مباراة العودة قد لا تلعب بنسبة كبيرة في نيامي عاصمة النيجر بسبب عدم اعتماد الكاف لأي ملعب في هذا البلد.

علما أن 21 دولة، لا تمتلك ملاعب معتمدة من أجل خوض مبارياتها على أرضها في الجولتين المقبلتين للتصفيات، وهي: بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، إي سواتيني، إثيوبيا، جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، موزمبيق، نامبيا، النيجر، رواندا، ساوتومي وبرنسيب، سيراليون، جنوب السودان، السودان، أوغندا.

وتنص لوائح الكاف على أنه في حال عدم وجود ملعب معتمد للفريق المستضيف، فإنه يكون مطالبًا بإيجاد ملعب بديل ومعتمد خارج بلاده لاحتضان المباراة.

بينما سيكون منتخبا غينيا وإثيوبيا، مضطرين لخوض مباراتهما معًا في الجولتين الثالثة والرابعة، على ملاعب محايدة، في ظل عدم وجود ملعب معتمد لكلا الدولتين، ومن المقرر أن تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، خلال الفترة ما بين 20 إلى 28 مارس المقبل.