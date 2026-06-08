الجزائر تنضم إلى رواد تكوين الطائرات المسيّرة في إفريقيا

أكد موقع “بيزنس إنسايدر آفريكا” أن الجزائر حققت خطوة مهمة في تطوير منظومة الطائرات بدون طيار بعد حصولها على أول اعتماد وطني لتدريب مشغلي المركبات الجوية غير المأهولة، في إطار مساعيها لتعزيز الكفاءات المحلية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال.

وأوضح الموقع أن الاعتماد مُنح لشركة “EPE CRTI SKY-TEC ENGINEERING SPA” التابعة لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية (CRTI)، ما يتيح لها تدريب مشغلي الطائرات بدون طيار من الفئتين الأولى والثانية وتقديم برامج تكوين متخصصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية والإدارات الحكومية والأفراد.

ونقل الموقع عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، قوله إن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود متواصلة وتعاون مثمر مع المركز الوطني لأنظمة الطائرات بدون طيار، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن مساعي دعم التميز والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف أن هذا الاعتماد يشكل “خطوة نوعية نحو تعزيز القدرات الوطنية في تقنيات الطائرات بدون طيار ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية”، بما يسمح ببناء خبرات محلية متخصصة في قطاع يشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي.

وأشار “بيزنس إنسايدر آفريكا” إلى أن أهمية هذه الخطوة تزداد مع التوسع المتواصل لاستخدامات الطائرات بدون طيار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتعدين ومراقبة البنية التحتية والرصد البيئي والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ والأمن.

ولفت الموقع إلى أن الجزائر تنضم بهذا الإنجاز إلى عدد متزايد من الدول الإفريقية التي استثمرت في إنشاء منظومات وطنية لتدريب وتأهيل مشغلي الطائرات بدون طيار، على غرار جنوب إفريقيا ورواندا ونيجيريا، التي طورت برامج تدريب وأطراً تنظيمية لدعم نمو هذا القطاع.

ووفق المصدر ذاته، فإن تطوير مسارات تكوين معتمدة للمشغلين لا يسهم فقط في رفع معايير السلامة والكفاءة، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للابتكار وخلق فرص اقتصادية مرتبطة بصناعة الطائرات بدون طيار.

وخلص الموقع إلى أن اعتماد مركز تدريب وطني متخصص يعكس طموح الجزائر لبناء قدرات محلية متقدمة في أحد أسرع القطاعات التكنولوجية نمواً، وترسيخ مكانتها مستقبلاً كمركز إقليمي للتكوين والبحث العلمي والابتكار في مجال الطائرات بدون طيار على مستوى شمال إفريقيا.