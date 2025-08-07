الجزائر تنهي اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا

وإنهاء استفادة السفارة الفرنسية من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها مساء اليوم الخميس، 7 أوت، استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية أين تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

الخارجية أفادت أنه تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مُذكرتين شفويتين.

“المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة”، تقول الوزارة في بيانها.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الحكومة الجزائرية قررت “إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة”.

كما ذكرت أن “الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين”.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار “يعد تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز”.

أما المذكرة الثانية فـ”تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها وبصفة مجانية عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية “، تضيف الوزارة.

حيث تضمنت المذكرة “إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية”.

ولفتت وزارة الخارجية أن “السلطات الجزائرية دعت الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف”.

وأضافت أن “البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة وبالتالي فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها”.