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رياضة

الجزائر تواجه الكاميرون في 23 مارس القادم بملعب “أولمبي” بياوندي

الشروق الرياضي
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الجزائر تواجه الكاميرون في 23 مارس القادم بملعب “أولمبي” بياوندي

ستجري مباراة الذهاب، من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022، ما بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، المقررة في الـ 23 مارس المقبل، رسميا بملعب “أولمبي” بمدينة ياوندي، بداية من الساعة الثامنة مساء، بحسب ما كشفه مصدر مقرب من الهيئة الكروية القارية (الكاف).

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قد طلب من عشرة المنتخبات المعنية بلعب الدور الفاصل المؤهل للمونديال، تحديد الملاعب التي ستستضيف عليها منافسيها مسبقا.

ويأتي اختيار ملعب “أولمبي” الجديد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي تم تشييده بمناسبة نهائيات كأس أمم إفريقيا الحالية، ليبدد مخاوف الجزائريين. وهذا، بعد المعاناة التي عاشها زملاء القائد رياض محرز مؤخرا، في “الكان”، بسبب أرضية ميدان ملعب “جابوما” الكارثية، التي كانت أثرت بشكل كبير على أداء العناصر الوطنية.

في السياق ذاته، ومثلما كان منتظرا، لن يتحوّل المنتخب الوطني عن معقله بمدينة الورود، حيث ستجري مباراة العودة، المقررة بتاريخ 29 مارس القادم، بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

في سياق متصل، علمت “الشروق” من مصادرها الخاصة من الفاف، بأن المنتخب الوطني سيجري تربصه التحضيري الخاص بالمباراة المزدوجة أمام الكاميرون في الجزائر، وهذا عكس ما تم تداوله من طرف بعض المصادر التي تحدثت عن إجرائه خارج الوطن.

إلى ذلك، فإن تنقل المنتخب الوطني إلى العاصمة الكاميرونية “ياوندي” سيكون 72 ساعة قبل موعد اللقاء، وهذا، مراعاة لموعد حضور بعض اللاعبين الذي سيكون متأخرا عن البعض الآخر.

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