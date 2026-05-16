الجزائر تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية

أكدت أنها ضمن أولويات رئيس الجمهورية.. مجلة "الشرطة":

شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الحركية والديناميكية التي أرساها رئيس الجمهورية تندرج في إطار مسعى بناء أسس الدولة القوية المنتصرة، ذات المكانة العالية بين الأمم، تعتمد على تنمية شاملة استراتيجيه، تتجسد في الميدان بفضل إرادة وطنية صادقة متضافرة الجهود، ساهرة على رعاية وأمن مصالح الدولة وحماية وخدمة الشعب الجزائري.

وقالت افتتاحية مجلة “الشرطة”، في عددها الأخير لشهر أفريل 2026، “إن التحديات التنموية الراهنة في عالم لا يعترف بالدول الضعيفة، وفي ظروف إقليمية ودولية مضطربة، هي أولى الأولويات ضمن رؤية سديدة متبصرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.. في جزائرنا الغالية التي تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية، فحدد مسارها ووضع خطة سيرها، فتحققت مشاريع تنموية كبرى متكاملة صنعها سواعد أبناء الوطن”.

وعرّجت الافتتاحية، لسان حال جهاز الأمن الوطني، الموسومة بعنوان “جزائر التحديات.. مفخرة الإنجازات والانتصارات” على الانتصارات التي حققتها الجزائر في مختلف محطاتها التاريخية بقولها: “هي الجزائر المصونة بسواعد رجالها الشرفاء، لها في كل ذكرى انتصار وفي كل بطولة مدار، يشهد عليها سجلها التاريخي الحافل بمآثر وأمجاد هذا الشعب الأبي عبر مختلف المحطات التاريخية، سجل فيها أبناء هذا الوطن المفدى حضورهم وتركوا بصماتهم بأحرف من ذهب، رفعت فيها التحديات وتحققت بها الإنجازات والانتصارات”.

وتابعت “وكما وقف آباؤنا وأمهاتنا في وجه أعداء الوطن، هاهم أبناء وبنات الجزائر اليوم، من مختلف الأسلاك الأمنية والنظامية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يرفعون مشعل الدفاع عن الوطن وحماية حدوده، ويضربون بيد من حديد، كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والعباد، وإحباط كل المحاولات البائسة واليائسة الرامية إلى المساس بأمنه وسلامته مجددين عهد الوفاء لرسالة الشهداء”.

وأردفت الافتتاحية أن “إدراك أفراد الشرطة للخطر المحدق بشبابنا والتهديدات التي تحاك ضد وطننا، دفعهم لضرب معاقل الجريمة والمجرمين والوقوف في وجه الخونة، وضبط أطنان المخدرات القادمة من المغرب، في محاولات يائسة من جار السوء لضرب استقرار المجتمع الجزائري والإضرار بنواته المجتمعية، حصيلة تترجم يقظتهم واحترافيتهم في الميدان، وعزمهم على حماية وصون مكتسباته وأمنه واستقراره والمساهمة في بناء تاريخه المجيد، بفضل موردها البشري المؤهل، من خلال مقاربة بيداغوجية ترتكز على تكوين فرد كفؤ متسلح بالعلم والمعرفة مواكب لأساليب الجرائم الحديثة والطرق الإجرامية المستحدثة، على دراية شاملة بالميدان وبالتحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية”.

وخلصت المجلة إلى أن “الإنجازات والانتصارات المحققة في شتى المجالات تدفعنا جميعا لاستذكار تضحيات ومآثر أولئك الذين قدموا النفس والنفيس من أجل الجزائر، من شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار، وكل من لبي وتفانى في خدمة الوطن والمواطن، فبسواعد أبنائها وبناتها الوفيين والمخلصين، تستكمل المسيرة وتبنى الجزائر الجديدة المنتصرة، فترفع فيها التحديات وتتحقق بها الانتصارات والإنجازات”.

وقد توشحت الصفحة الأولى للمجلة بمقتطف من كلمة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لعيد النصر الموافق لـ19 مارس 1962، حيث وقفت المجلة عند هذه المحطة التاريخية التي تستحضر تضحيات الشهداء الأبرار وتجدد عهد الوفاء لرسالتهم النبيلة.

ويتضمن العدد ملفا مركزيا حول الطب الشرعي ودور العلم في تطوير ميدان التحقيق الجنائي، يضم مجموعة من المقالات والدراسات العلمية المتخصصة، إلى جانب تغطية وافية لمختلف الدورات التكوينية والأيام الإعلامية المنظمة على مستوى أمن الولايات.

كما خصصت المجلة ملفا آخر حول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مسلطة الضوء على مساعي وجهود مختلف الهيئات الرسمية ومؤسسات وأجهزة الدولة في هذا الإطار، ويتضمن الملف رسالة الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.