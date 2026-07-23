الجزائر تُعرب عن “استنكارها الشديد” للهجوم على سفينة سعودية في البحر الأحمر

أعربت الجزائر يوم الخميس، عن استنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

واعتبر بيان للخارجية الجزائرية، الهجوم على السفينة السعودية “انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، المتعلقة بحرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية. وتهديدا مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابع البيان أن “الجزائر تؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، على إثر هذا الهجوم. وتشدّد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي من شأنها المساس بسلامة التجارة الدولية وانسيابية إمدادات الطاقة”.

قبل أن يجدّد دعوة الجزائر إلى “خفض التصعيد، وتفادي أي سلوك قد يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق من اليوم، أن سفينة تحمل اسم إنسيليا (ENCELIA)، وتتبع لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للنقل، سلامة جميع أفراد طاقم السفينة. بعد نشوب حريق في مقدّمتها جراء الاعتداء.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، أنها نفّذت ما أسمته عملية بالصواريخ والمسيّرات، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين.