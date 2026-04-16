الجزائر ثاني أكبر مصدر أفريقي للغاز المسال في الربع الأول من 2026

حافظت الجزائر على موقعها كثاني أكبر دولة أفريقية مصدّرة للغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2026، رغم تسجيلها تراجعًا في الصادرات بنسبة 8% لتستقر عند 2.04 مليون طن، مقابل 2.23 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

ووفقا لذات البيانات، جاء ترتيب الجزائر مباشرة خلف نيجيريا التي تصدرت القارة بحصة بلغت 4.99 مليون طن، بينما استحوذت الدول الأفريقية الخمس الأولى مجتمعة على 88% من إجمالي صادرات الغاز المسال في القارة خلال الفترة نفسها، والتي ارتفعت إجمالًا بنسبة 27% لتصل إلى 11.32 مليون طن.

ورغم التراجع السنوي في أداء الجزائر، فإنها واصلت احتفاظها بمكانة متقدمة في سوق الغاز المسال الأفريقي، في وقت يشهد فيه القطاع نموًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة صادرات عدة دول، وعلى رأسها نيجيريا وأنغولا وموريتانيا.

وعلى مستوى الترتيب الأفريقي، جاءت أنغولا في المركز الثالث بصادرات بلغت 1.25 مليون طن، تلتها موزمبيق بـ 914 ألف طن، ثم غينيا الاستوائية في المركز الخامس بـ 735 ألف طن.

ورغم هذا التراجع، تظل الجزائر ضمن أبرز اللاعبين في سوق الغاز المسال الأفريقي، الذي شهد نموًا إجماليًا خلال الربع الأول من 2026، مدفوعًا بارتفاعات قوية في صادرات بعض الدول الأخرى، ما عزز من تنافسية الإمدادات الأفريقية عالميًا.