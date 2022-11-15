الجزائر.. شريك موثوق وعودة قوية إلى الساحة الدولية

أشاد بالإنجازات المعتبرة من الناحية الرابعة.. الفريق أول شنقريحة:

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي قطاعي بالذخيرة الحية “إعصار 2 – 2022″، في إطار زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة.

ويهدف التمرين التكتيكي، الذي نفّذ بالقطاع العملياتي شمال-شرق إن أميناس، إلى “اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، بما في ذلك الشبكة الميدانية للتزويد بالوقود”، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويهدف التمرين أيضا إلى “تدريب القادة والأركانات، على تصوّر وتنفيذ العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جوّ المعركة الحقيقية”.

وخلال اليوم الأول من الزيارة، تطرق الفريق أول، في كلمة له، قائلا إن “الإنجازات المعتبرة التي ما فتئت تحققها الجزائر، على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية الـ31 لجامعة الدول العربية، التي تشهد مخرجاتها ونتائجها على النظرة المتبصرة، لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.

وشدد الفريق أول على أن “هذه النظرة التي مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية، وفرض نفسها كشريك موثوق، يحظى بالاحترام والتقدير من طرف جميع الدول والمنظمات الجهوية والدولية”.

وأردف الفريق أول أن “مثل هذه الإنجازات، التي مازلنا نسجل بارتياح كبير أصداءها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، هي إنجازات تبعث على الافتخار بما تحقق، وتدفع الوطنيين المخلصين إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات، لاسيما الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعـــية والعسكرية”.

وأكد رئيس الأركان في ذات السياق بأن الجيش الوطني الشعبي سيواصل العمل بكل تفان وإخلاص، من أجل دعم والمحافظة على هذه المكاسب الوطنية الثمينة، المحققة بفضل جهود الجميع، وبفضل قوة ومتانة اللحمة بين الشعب ومؤسساته الدستورية.

“هذه اللحمة التي نعتبرها مكسبا ثمينا سيزيدنا قوة وحرصا على خدمة المصالح العليا للوطن، وعزما على مواصلة مشوارنا التطويري الواعد”، يضيف الفريق أول.

وأسدى رئيس الأركان بالمناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات للمستخدمين حول ضرورة إيلاء جهد التحضير القتالي وبلوغ الجاهزية التامة الاهتمام المستحق الذي يليق بقداسة المهام الدستورية الموكلة للجيش الوطني الشعبي، معربا عن ثقته الكاملة بأن ذلك ليس بالصعب ولا بالبعيد المنال متى توفرت الإرادة وسكن الإيمان والإصرار قلوب أبناء الجزائر المخلصين.