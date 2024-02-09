الجزائر عازمة على تحقيق الأهداف المشتركة مع السعودية

في لقاء جمع قيادة جيشي البلدين.. الفريق أول شنقريحة:

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن العزم القوي للجزائر على بذل كل الجهود الممكنة، من أجل ضبط المحاور الأساسية والمتكاملة المؤدية إلى بلورة إستراتيجية العمل المشترك مع المملكة العربية السعودية، وتوضيح كيفيات تحقيق أهدافها لفائدة ومصلحة جيشي البلدين.

وقال شنقريحة خلال اليوم السادس من زيارته إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مخاطبا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، “أتقدم لسيادتكم بتشكراتنا الخالصة على الدعوة التي شرفتمونا بها لحضور فعاليات الطبعة الثانية، للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، الذي نتمنى أن تكلل فعالياته بالنجاح والتوفيق، فإنني أؤكد لكم عن عزمنا القوي على بذل كل الجهود الممكنة، من أجل ضبط المحاور الأساسية والمتكاملة المؤدية إلى بلورة استراتيجية عملنا المشترك، وتوضيح كيفيات تحقيق أهدافها، لفائدة ومصلحة جيشينا”.

وأعرب شنقريحة عن بالغ امتنانه للاستقبال الذي حظي به مع الوفد المرافق له، وأبلغ عن تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في القوات المسلحة السعودية، كما تمنى أن تسفر زيارته إلى السعودية عن النتائج المرغوبة خدمة للتعاون العسكري الثنائي والتقارب الأخوي بين البلدين قائلا “هذا التقارب الذي عكسته العديد من الزيارات واللقاءات الرسمية الرفيعة المتبادلة بين جيشينا، حيث كان آخرها لقاؤنا الأخير بريو دي جانيرو بالبرازيل، شهر أفريل 2023، على هامش معرض الدفاع والأمن.”

وشدد الفريق أول على يقينه بأن هذا اللـقاء الأخوي الذي جمع بين قوات الجيشين الجزائري والسعودي ستـكون له نـتائج حميدة على مستقبل العلاقات العسكرية الثنائية، بما يتوافق مع الإرادة الطموحة والصادقة لقائدي البلدين.

وقد أجرى الفريق أول شنقريحة، الخميس الماضي، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، محادثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حيث تناول الجانبان العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتشاور العسكري بين جيشي البلدين الشقيقين.