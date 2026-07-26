الجزائر والسنغال تبحثان تفعيل اللجنة المشتركة ومجلس رجال الأعمال

بحث الوزير الأول، سيفي غريب، مع وزير التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال الشقيقة، الشيخ نيانغ، واقع وآفاق العلاقات بين البلدين، خلال لقاء جمعهما الأحد 26 جويلية، بقصر الحكومة.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، أكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة السمو بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أرفع، لاسيما من خلال تفعيل آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الجزائرية السنغالية ومجلس رجال الأعمال الجزائري-السنغالي.

كما تبادل الطرفان خلال اللقاء، الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس الدبلوماسية السنغالية بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في دعم السلم والاستقرار في أرجاء إفريقيا، لاسيما في منطقة الساحل.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الاندماج القاري الذي يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العليا في البلدين.

وأشار الوزير الأول إلى الديناميكية التي أضفاها الرئيس عبد المجيد تبون، على العلاقات بين الجزائر وفضائها الإفريقي، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، وذلك في إطار رؤية قائمة على التعاون والتضامن لتحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.