الجزائر والهند تبحثان ترقية شراكتهما الاستراتيجية إلى أعلى المراتب

خلال أشغال الدورة الـ7 للمشاورات السياسية الجزائرية الهندية

احتضنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد، 29 مارس، أشغال الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الهندية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، ترأس الأشغال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، مناصفة مع وكيلة وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتعاون مع بلدان الجنوب لجمهورية الهند، نينا مالهوترا.

وأشاد الجانبان بالمناسبة بالروابط التاريخية وأواصر الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر والهند وبالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، لاسيما في أعقاب زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة الهند، دروبادي مورمو، إلى الجزائر في أكتوبر 2024، وما جمعها من محادثات قيمة مع الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تم التطرق خلال المحادثات إلى سبل ترقية علاقة الشراكة الاستراتيجية إلى أعلى المراتب تماشيا والإمكانيات التي يزخر بها الجانبان في مختلف المجالات، وكذا استعراض رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة لتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع في فضائي انتماء البلدين، يشير ذات المصدر.