الجزائر وتشاد توقعان اتفاقيتين لتعزيز الشراكة في السياحة والصناعة التقليدية

وقعت الجزائر وتشاد، أمس الأحد، اتفاقيتين-إطار في مجالي السياحة والصناعة التقليدية، بهدف إرساء تعاون عملي ومستدام يشمل تطوير المنتوج السياحي، تعزيز الاستثمار، تبادل الخبرات والتكوين، وتثمين الصناعات التقليدية باعتبارها ركيزة للهوية الثقافية ورافداً للتنمية المحلية، وفق بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، ووزير التنمية السياحية والثقافة والصناعة التقليدية لجمهورية تشاد، أبكر روزي تقيل، في خطوة وصفت بأنها تعكس الإرادة المشتركة للبلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وأكدت مداحي أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات السياسية لقيادتي البلدين، خاصة عقب الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية تشاد إلى الجزائر، مشددة على أهمية استغلال الإمكانيات السياحية والتنوع الثقافي والبيئي الذي يزخر به البلدان لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وأبرزت الوزيرة الدور المحوري للصناعة التقليدية باعتبارها حاملة للهوية الإفريقية وعنصراً أساسياً في إحياء السياحة، داعية إلى تكثيف التعاون بين الإطارات والخبراء وفتح آفاق جديدة للشراكة، لا سيما في مجالات الترويج السياحي، التكوين، وتثمين الموروث الحرفي بما يعزز التكامل الإفريقي.

من جهته، أشاد الوزير التشادي بأهمية الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي تحتضنه الجزائر العاصمة ابتداءً من يوم الاثنين، معتبراً إياه منصة استراتيجية للتبادل والتعاون، كما نوه بالدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في ترقية السياحة الإفريقية.

وأكد المسؤول التشادي التزام بلاده بتعزيز الشراكة مع الجزائر في مجالات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الاتفاقيتين تمثلان لبنة جديدة في مسار تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي، وتجسيداً لرؤية البلدين الرامية إلى توحيد الجهود واستغلال الإمكانات المشتركة، بما يفتح آفاقاً واعدة لشراكة استراتيجية تخدم التنمية الاقتصادية والتكامل القاري.