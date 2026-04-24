الجزائر وتشاد توقعان على 28 اتفاقا ومذكرة تفاهم

محمد إدريس ديبي إتنو يدعو الرئيس تبون إلى القيام بزيارة رسمية إلى تشاد

اختتم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، اليوم الجمعة، 24 أفريل، زيارته الرسمية التي قادته إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أجرى الطرفان مباحثات ثنائية، توجت بالتوقيع على 28 اتفاقا ومذكرة تفاهم ضمن الدورة الرابعة للجنة المشتركة.

وأكد البيان المشترك الذي عقب الزيارة، والذي نشرته رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، 24 أفريل، على متانة العلاقات الثنائية القائمة على الروابط التاريخية والتقارب السياسي، والتي اتفقا على تعزيزها عبر التعاون في عدة مجالات كالأمن، بالأخص الإرهاب وتامين الحدود.

من الجانب الاقتصادي، شدد الطرفان على تحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع ملموسة، مع التركيز على قطاعات الطاقة، والمناجم، والنقل، والبنى التحتية، إضافة إلى الاستثمارات وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.

إضافة إلى التأكيد على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات مثل التعليم، الصحة، والثقافة وتعزيز التقارب بين الشعبين.

أما على المستوى الدولي، فجدد الطرفان دعمهما للحلول السياسية في كل من ليبيا ومنطقة الساحل والسودان، إضافة إلى التمسك بمبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول.

كما أكد الطرفان دعمهما للقضيتين الفلسطينية والصحراوية وفق القرارات الأممية.

لتختتم الزيارة بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة وإقامة مشاورات منتظمة على أعلى مستوى وإرساء آليات متابعة فعالة لضمان تنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها.

وأعرب رئيس جمهورية تشاد عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما، ودعا الرئيس تبون إلى القيام بزيارة رسمية إلى تشاد.

نص البيان المشترك كاملا: