الجزائر وروسيا تبحثان تطوير الشراكة في قطاع النقل

ح.م
جانب من اللقاء

بحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مع مستشار الرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال النقل، إيغور ليفيتين، سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات النقل البحري والجوي والسككي، بما يواكب الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها البلدان.

وجاءت المباحثاتن خلال استقبال سعيود، اليوم الثلاثاء، إيغور ليفيتين، مستشار وممثل خاص لرئيس روسيا الاتحادية للتعاون الدولي في مجال النقل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، مرفوقًا بوفد رفيع المستوى.

وجرى اللقاء بحضور سفير روسيا الاتحادية بالجزائر، ألكسي سولماتين، إلى جانب إطارات مركزية من الوزارة، حيث استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون الثنائي، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة، خاصة في مجالات النقل البحري والجوي والسككي.

وخلال المحادثات، أبرز الوزير القدرات التي تزخر بها الجزائر في مجال النقل البحري، لاسيما البنية التحتية للموانئ التي تشهد حركية متسارعة وعملية تحديث شاملة، تعكس التحول النوعي الذي يعرفه القطاع.

كما استعرض التجربة الجزائرية في مجال السكك الحديدية، مشيرًا إلى مشاريع كبرى، على غرار خط تندوف–بشار–وهران، والخط المنجمي الشرقي، إضافة إلى مشروع خط الجزائر–تمنراست، الذي يندرج ضمن رؤية استراتيجية لربط مختلف مناطق الوطن وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وفي مجال النقل الجوي، تناول الجانبان فرص تطوير التعاون وتكثيف التنسيق، بما يسمح بتعزيز الربط الجوي وتبادل الخبرات، فيما شكّل اللقاء أيضًا مناسبة لبحث سبل تطوير قطاع اللوجستيك، خاصة من خلال رقمنة عمليات معالجة البضائع وتحسين سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير، في هذا الإطار، استعداد قطاع النقل للاستفادة من مختلف التجارب الدولية، لاسيما التجربة الروسية التي تُعد من بين التجارب الرائدة في هذا المجال، بما يعزز مسار تحديث القطاع ويدعم الديناميكية الاقتصادية الوطنية.

