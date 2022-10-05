الجزائر وليبيا تحييان ذكرى معركة ايسين

انطلقت، الأربعاء، بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة ايسين التي جسدت معالم التلاحم بين الشعبين الجزائري والليبي بتنظيم العديد من النشاطات التاريخية والعلمية، بمشاركة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة.

وكانت البداية من “ميدان الجزائر” بالعاصمة طرابلس أين أشرف ربيقة رفقة وزير الداخلية الليبي المكلف والحكم المحلي، بدر الدين التومي، وحضور مسؤولين محليين وكذا سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، على غرس شجرة سميت بـ”ايسين للصداقة” تخليدا لهذا الحدث التاريخي الذي اختلطت فيه دماء الجزائريين والليبيين في رحلة الكفاح لنيل الحرية والاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي، إلى جانب إعادة تسمية الساحة “ميدان الجزائر” التي تعتبر رمزا للتاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين.