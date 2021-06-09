الجـزائريون ثاني شعوب العالم استهلاكا لجبن “البقرة الضاحكة”

يتقدّمهم الفرنسيون ويليهم المغربيون

كشف مدير شركة “بيل آلجيري” أنّ الجزائريين هم ثاني شعوب العالم استهلاكا لأجبان البقرة الضاحكة بعد الفرنسيين يليهم المغربيون، وفق آخر إحصائيات عام 2020 أشارت إلى بيع ما لا يقل عن 2.5 مليون قطعة من البقرة الضاحكة يوميًا.

وقال المتحدث في لقاء جمعه بالصحافة أنّ شركتة، تدمج في صميم اهتماماتها الغذاء الصحي والسليم وتقديم فرص نظام غذائي بديل للجزائريين من خلال تطوير وصفات مصممة لتزويد المستهلكين بقيمة غذائية أعلى للأطفال والعائلات الجزائرية، وفي هذا السياق تم إثراء وصفة البقرة الضاحكة الأصلية بـ4 عناصر غذائية أساسية وهي: الزنك، اليود، الحديد، فيتامين أ، مع العلم أن الوصفات لا تحتوي على نكهات وملونات اصطناعية، ومعدّة خصيصا للاستهلاك المحلي الجزائري، كما يتجسد التزام “بيل الجزائر” مع المستهلكين بتناول طعام صحي من خلال برامج التوعية، خاصةً للأطفال، ودعم المزرعة البيداغوجية لزرالدة التي ترحب بالأطفال في بيئة تعليمية تهدف إلى ربطهم بالطبيعة ونظام غذائي صحي.

وفي سياق التزاماتها المواطناتية الاجتماعية، كشفت شركة “بيل الجزائر” عن تعاونها مع مؤسسة “ناس الخير” في مبادرة تهدف إلى إنشاء مكتبات ألعاب في جنوب الجزائر بالتحديد ولايات برج باجي مختار وأدرار وجانت وبسكرة، وكذا الجزائر العاصمة من أجل استقبال الأطفال في مساحة تعليمية ممتعة حتى يتمكنوا من التعلم والاستمتاع، ضمن ورشة التغذية وورشة التحسيس بمخاطر البيئة وورشة الرسكلة، ويتراوح سن الأطفال المعنيين بالمبادرة بين 6-12 عاما.