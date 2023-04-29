الجمارك: إحباط تهريب قرابة 1000 قطعة أثرية وتاريخية  

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من إحباط عمليات تهريب 996 قطعة أثرية وتاريخية في الفترة الممتدة من 2018 الى غاية الثلاثي الأول من 2023.

وأكدت حصيلة للمديرية العامة للجمارك تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية بأن الأمر يتعلق بـ 821 قطع وأواني أثرية مختلفة، 63 قطعة من الفسيفساء تعود للعهد العثماني، 48 قطعة من الأحجار الأثرية، 22 قطعة نقدية قديمة بمختلف الأحجام والرموز، 14 قطعة مستحاثة متحجرة، 12 سيفا، 6 تماثيل، 5 مسدسات قديمة تقليدية الصنع، 03 مزهريات، قناع وكذا قطعة عظمية أسطوانية الشكل “pyxide en” تعود للحقبة الرومانية.

وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه العمليات تأتي “في إطار ممارسة مهامها الحمائية المتعلقة بحماية التراث الثقافي ومكافحة كل أشكال المتاجرة وتهريب الآثار والموروث الثقافي الوطني التي من شأنها استنزاف مكونات الهوية التاريخية العريقة ومقومات الذاكرة الوطنية الأصيلة للأمة الجزائرية”.

كما تدخل هذه العمليات “النوعية في سياق “المجهودات الحثيثة والمتواصلة من خلال التدخلات الميدانية لفرقها العملياتية عبر المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية وكذا التغطية الميدانية للإقليم الوطني عن طريق الحواجز، الدوريات والكمائن”.

واعتبرت المديرية العامة للجمارك، أن هذه الحصيلة المحققة “تكرس المجهودات المعتبرة وكذا التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية عبر كامل الولايات”.